Gli italiani iniziano a pensare a come trascorrere le prossime vacanze estive, mentre i gestori studiano come garantire il distanziamento.

Per la prossima estate, si iniziano a studiare tutte le possibilità per garantire il distanziamento in vacanza. Come riporta Repubblica, per le prossime vacanze estive, saranno una vera e propria certezza le seconde case. Tra non molto, si potrà andare anche in quelle fuori regione.

Gli italiani iniziano a pensare alle vacanze estive e chi si occupa di turismo, al tempo stesso, sta iniziando a studiare come garantire le misure di distanziamento in vacanza. Come leggiamo da Repubblica, per quanto riguarda le località balneari, si studiano passerelle diversificate, docce igienizzanti e servizi bar direttamente all’ombrellone. L’Abruzzo ha fissato per l’inizio di giugno l’apertura della stagione, studiando la possibilità di utilizzare un’app per prenotare i vari giorni e luoghi di pernottamento, al fine di evitare affollamenti.

Come trascorreranno le vacanze gli italiani?

Non solo il mare. Da qualche stagione a questa parte, le vacanze in montagna hanno conosciuto un importante incremento di richiesta tra le famiglie italiane. Anche in questo senso, come leggiamo da Repubblica, ci si sta organizzando per garantire sicurezza e distanziamento. Le passeggiate in montagna difficilmente creano assembramenti, visti i grandi spazi a disposizione. Ma il problema potrebbe crearsi nelle funivie, veri e propri mezzi pubblici. I viaggiatori dovranno salire con volto coperto. Un altro problema può esser caratterizzato dai rifugi ad alta quota: difficilmente vedremo camerate con grandi assembramenti e un unico servizio igienico.

Per quanto riguarda le “vacanze culturali” ci saranno delle novità. I musei si stanno organizzando per offrire un agevolato servizio di biglietteria on-line, evitando dunque grandi file alle entrate. Chiaramente, come riporta Repubblica, i grandi spazi all’aperto (si pensi ad esempio alla Reggia di Caserta) sono avvantaggiati rispetto a spazi più piccoli.

Al momento, sono escluse le vacanze all’estero. Anche se la situazione dovesse risolversi entro l’estate, è un’ipotesi alquanto remota che la Farnesina possa prendere in considerazione l’idea di autorizzare viaggi all’estero.

F.A.