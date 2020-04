Arriva una tragica notizia dal mondo del cinema. L’attore Dimitri Diatchenko è stato trovato in casa morto all’età di 52 anni

Dagli Usa arriva una notizia che ha lasciato il mondo del cinema senza parole. All’età di 52 anni, l’attore Dimitri Diatchenko è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Daytona Beach, in Florida. Da qualche giorno, la sua famiglia cercava di contattarlo senza ottenere nessuna risposta. Dopo diversi tentativi vani, i suoi cari hanno deciso di rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Nella giornata di mercoledì, la Polizia si è recata nell’abitazione dell’attore, dove ha trovato il suo corpo esanime.

Secondo quanto riferito dal media americano Tmz l’attore, noto per aver recitato in “Chernobyl Diaries”, sarebbe scomparso lo scorso lunedì, o al massimo il mattino seguente. Da escludere che Diatchenko fosse positivo al Coronavirus. Secondo un portavoce della famiglia, potrebbe essersi trattato di una crisi cardiaca.

Chi era Dimitri Diatchenko, l’attore di “Chernobyl Diaries”

Appena 52enne, Dimitri Diatchenko è morto nella sua abitazione a Daytona Beach, in California. Nato l’11 novembre del 1968 a San Francisco, l’uomo inizia il suo percorso puntando al mondo della musica. Poco dopo, decide di spostarsi sul cinema e sulle serie tv. Diatchenko intraprese la carriera di attore verso la fine degli anni ’90, interpretando un marine nella pellicola “Soldato Jane”.

Riconosciuto per il suo accento russo marcato, l’uomo ha preso parte a tantissime serie tv di successo, come “Walker Texas Ranger”, “Sono of Anarchy” e “CSI Miami”. L’anno della sua definitiva consacrazione è stato il 2008, quando gli viene proposto un ruolo in “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”. Nel 2012 prende parte a “Chernobyl Diaries – La Mutazione”, ruolo che lo lancia direttamente tra gli attori più conosciuti del settore.

