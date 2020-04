Diletta Leotta, giochi d’acqua bollenti col fidanzato in piscina. La showgirl catanese si diverte con la sua nuova gonfiabile

Tra un allenamento e l’altro Diletta Leotta trova sempre il tempo di stupire i suoi milioni di seguaci su Instagram. La bellissima conduttrice di Dazn è ora impegnata lavorativamente parlando con Radio 105, in attesa di tornare sui campi di calcio, magari già da questa estate. In privato invece, le cose sembrano andare a gonfie vele con il fidanzato Daniele Scardina. Il pugile professionista, ha lasciato il suo ritiro di Miami, prima dello scoppio della pandemia, per raggiungere Diletta nell’appartamento milanese in zona City Life.

I due condividono la cultura per la forma fisica e si dilettano con diverse sedute di fitness sull’ampio balcone. Nonostante Daniele sia un combattente di professione, anche la Leotta non scherza, riuscendo a stare al passo col ritmo.

Diletta Leotta, giochi bollenti in piscina col fidanzato Daniele Scardina

Nell’ultima diretta postata su Instagram, Diletta si è concentrata sulla presentazione del suo ultimo acquisto. Nonostante le temperature non siano ancora estive, è già il momento di dedicarsi all’abbronzatura, seppur in terrazza. La bellissima siciliana, ha mostrato a tutti la nuova piscina gonfiabile casalinga.

Sembra talmente divertita da definirlo il miglior acquisto fatto nell’ultimo periodo. A quanto pare anche Daniele Scardina sembra apprezzare particolarmente. Infatti mentre Diletta si sdraia nell’acqua, lui inizia a schizzarla tra le risate generali.

Un momento di leggerezza e goliardia per stemperare la pesantezza del momento. Certo a vedere loro la quarantena non sembra essere poi così male.

