L’ISS ha condotto uno studio per presentare un modello scientifico delle manifestazioni del Covid-19. Secondo i risultati, i primi 10-15 giorni sono decisivi

Il Covid-19 continua a colpire persone in ogni angolo del Mondo, aumentando il proprio raggio d’azione con numeri sempre più alti e preoccupanti. Da ormai diverse settimane, scienziati e ricercatori sono a lavoro per cercare di comprendere il più possibile su questa nuova pandemia che, dallo scorso febbraio, ha scatenato una crisi economica e finanziaria con pochi precedenti.

Uno studio portato avanti dall’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, ha permesso di elaborare una sorta di modello scientifico che presenta tutte diverse manifestazioni cliniche del Covid-19. Si tratta di una “guida” per medici e ricercatori che aiuta alla prevenzione e alla diagnosi stessa. Grazie al lavoro svolto da tre ricercatori italiani, è ora possibile avere un quadro più chiaro sulle prime manifestazioni e sull’evoluzione del virus.

Il modello dell’ISS: “Primi 10-15 fondamentali per l’esito dell’infezione”

Secondo quanto scaturito dalla ricerca effettuata da tre esperti dell’ISS, i primi 10-15 giorni sarebbero decisivi per quanto riguarda l’esito che avrà poi l’infezione da Covid-19. Molto importante è il rapporto tra l’esposizione virale più o meno elevata e la risposta efficace del sistema immunitario . Si può parlare di una sorta di “primo round” in cui il virus tenta di attaccare l’organismo e, in base ai due valori sopra indicati, riesce o meno a infettare la persone.

Esistono diversi fattori che permettono al virus di passare allo step successivo. Innanzitutto se il sistema immunitario è debole, motivo per cui gli anziani sono i soggetti maggiormente colpiti. Conta molto l’esposizione che si ha al virus. Per esempio il rischio è maggiore per quanto concerne gli operatori sanitari, a contatto quotidianamente con pazienti positivi. Può essere anche un problema legato a uno sforzo fisico eccessivo nei giorni di incubazione, precedenti all’esordio del virus. A causa di flussi respiratori molto elevati, il virus potrebbe intaccare più facilmente l’organismo.

Se la malattia riesce ad ad intaccare gli alveoli, si ha una risposta immunitaria ritardata. Essendo già passato del tempo, il virus potrebbe aver replicato più e più copie, provocando infiammazioni e produzione di mediatori. Questi possono spesso causare complicazioni nei soggetti più a rischio, che necessitano di terapia intensiva e, in diversi casi, portano alla morte.

