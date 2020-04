Covid-19 fake news, la birra e l’alcol non rendono immuni dal contagio. Il Ministero della Salute ha smentito l’ennesima bufala che circola in rete

Covid-19 fake news, la birra e l’alcol possono immunizzare dal contagio a causa del virus? Una delle tante notizie che circola in rete. Ma anche una delle tante fake news sulla materia. Qualcuno vorrebbe fare passare il messaggio che gli alcolici siano in grado di stimolare l’immunità. Un’informazione assolutamente infondata coem hanno confermato gli esperti del Ministero della Salut.

Come si legge sul sito dell’ISS “il consumo di alcol non protegge in alcun modo dal Covid-19. Anzi abusarne aumenta il rischio di infezione perché danneggia tutti i componenti del sistema immunitario”. La verità che tra il consumo di alcol e le infezioni è stata dimostrata una certa correlazione. Ovviamente valeanche per l’infezione causata dal Coronavirus.

In particolare l’assunzione eccessiva di alcol “può causare una riduzione del numero e delle funzioni dei linfociti B, le cellule immunitarie, che difendono l’organismo”. Inoltre favorisce il rischio di far entrare germi nell’organismo e modificare la funzione dei macrofagi alveolari. Sono quelli che ripuliscono gli alveoli polmonari da polvere e agenti patogeni.

Quindi è falso, come falsa è la notizia secondo cui un consumo eccessivo di alcol ucciderebbe il virus nell’aria inalata.L’alcol infatti non disinfetta la bocca e la gola e non assicura nessun tipo di protezione. Piuttosto il timore è quello opposto: in quarantena forzata il rischio è quello di un possibile consumo eccessivo di alcol che porti alla dipendenza. Con tutto quello che ne può conseguire, a partire da un numero maggiore di violenze dimestiche.

🔴Tra le #fakenews che circolano su #Covid19, una sostiene che birra, vino e distillati stimolino l'immunità ✅ Il consumo di alcol non protegge dalla malattia e l'abuso può essere dannoso per la salute Leggi l'approfondimento @istsupsan:https://t.co/3VHpnfC2BW#covid19italia



Quella sul’alcol come protettore naturale contro la pandemia è solo l’ultima fake new sul Coronavirus. E lo sa bene Donald Trump che solo ieri se ne è uscito con l’idea di iniettare prodotti disinfettanti in vena per proteggersi. Sono ormai tantissime le cure bizzarre e le leggende non verificate che circolano, ampliati in maniera esagerata dal web.

L’Organizzazione mondiale della Sanità nei giorni scorsi ha dovuto pubblicare un lungo elenco di opinioni errate sul Coronavirus, smentendole una per una. Una delle più gettonate è legata alla tecnologia delle reti 5G che diffonderebbero il virus. Una delle tante teoria complottistiche che ha portato in Europa a numerosi episodi di vandalismo nei confronti di antenne e infrastrutture.

