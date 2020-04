Coronavirus, riaprono le scuole in Belgio. Ovviamente con delle modalità del tutto inedite e rispettando tutte le norme anti-coronavirus. Ecco il piano nazionale.

In Belgio le scuole stanno per riaprire. La svolta, precisamente, avverrà il prossimo 18 maggio. E avverrà chiaramente con delle modalità del tutto inedite in virtù delle misure anti-coronavirus.

Coronavirus, riaprono le scuole in Belgio

Come? Con un numero ridotto di alunni e una predisposizione specifica per evitare contatti e assembramenti. Come riferito dalle entità federali competenti per l’istruzione, entreranno in classe un massimo di 10 alunni e ognuno dovrà avere quattro metri quadrati di spazio di distanza l’uno dall’altro.

Ma mentre una parte del Paese lo ritiene un atto necessario per il bene dei ragazzi e per l’intera nazione, i sindacati si interrogano perplessi sulle fattibilità dell’organizzazione. E’ stato in particolare Roland Lahaye della confederazione Csb a mostrare in pubblico i propri dubbi: “Ritornare a scuola così velocemente e in queste modalità sarà complicato in termini di organizzazione”, ha riferito.

Potrebbe interessarti come —> Coronavirus, ripartono i voli a maggio: il piano della Brussels Airlines

Oltre alla difficoltà organizzativa di per sé, Lahaye ne fa anche un discorso di spazi e strutture a disposizioni: “Tra scuola primaria e secondaria, contiamo almeno 700 mila iscritti nella Fédération Wallonie-Bruxelles (Fwb). Basta applicare un semplice calcolo per comprendere la difficoltà del caso: se solo 150mila di loro tornassero, sarebbero già necessari 15mila locali per una disposizione attraverso gruppi da 10”. Un’osservazione giusta e per la quale ci sarà presto una risposta. Nel frattempo il Belgio ci prova.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24