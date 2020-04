Coronavirus, a oggi non c’è nessuna prova di immunità. Il che, di conseguenza, non permette di consegnare delle autentiche ‘patenti’. A riferirlo è Organizzazione Mondiale della Sanità.

A oggi non esistono prove di immunità da coronavirus. A riferirlo, con grande rammarico, è direttamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci sono certezze, infatti, che una persona precedentemente positiva e poi guarita sia del tutto immune a una seconda possibile infezione.

Coronavirus, non ci sono prove di immunità

L’Oms, dunque, ha invitato tutti i Paesi mondiali nel non consegnare patenti di immunità da Covid-19 dal momento che non sarebbero garanzie assolute. Come si apprende da un documento ufficiale pubblicato, “in questo preciso momento della pandemia non ci sono abbastanza dimostrazioni sull’efficacia dell’ immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un ‘passaporto di immunità’ o un ‘certificato di libertà dal rischio'”.

L’ordinamento, tuttavia, si dice favorevole sui test per individuare i soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi. In quanto questi sono “fondamentali per la comprensione dell’infezione”, anche se, al contempo, non ci sono appunto garanzie su un’efficacia anche per una seconda eventuale ondata.

Un punto interrogativo che inquieta non poco. Senza vaccino, infatti, la situazione si fa ancor più soffocante. Il tunnel, messa così, è ancora decisamente lungo. La fase 2 sarà una specie di piccola tregua durante la battaglia, non la vittoria della guerra.

