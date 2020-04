Continuanoa migliorare i dati dell’emergenza Coronavirus anche a Milano. Così il comune inizia a studiare la fase 2 avanzando alcune proposte.

Il bollettino della Protezione Civile offre dati positivi anche per Milano, il comune più colpito dal Coronavirus. Così la metropoli ha iniziato a studiare come arrivare alla fase 2 al meglio. Sono varie le proposte avanzate dal sindaco Giuseppe Sala.

Il primo cittadino Milanese ha infatti avanzato alcuen semplici proposte, come più spostamenti in bicicletta o a piedi oppure anche il ritorno ad una vita di quartiereì con tavolini all’aperto per ristoranti e negozi.

Insomma anche la metropoli italiana per eccellenza torna a pensare ad una ripartenza, dopo oltre due mesi di lockdown. Ma le proposte del comune meneghino non si limitano solo agli spostamenti, Infatti Sala vorrebbe introdurre dei servizi a portata di tutti a 15 minuti a piedi, oltre che introdurre un limite di velocità a 30 all’ora per tutta la città.

Coronavirus Milano, la “Strategia di adattamento” proposta da Sala

Il sindaco Giuseppe Sala ha così stabilito una “Strategia di adattamento“. La strategia è riassunta in un fascicolo da 17 pagine per riorganizzare l’intera città di Milano. Come annuncia il primo cittadino dovranno cambiare i ritmi della metropoli dal lavoro al commercio, dalla cultura al tempo libero. Il documento stilato da Sala è aperto a tutti, per la continua ricerca di soluzioni per una ripartenza ottimale.

Il documento stilato da Sala, però si basa su alcuni capisaldi della metropoli come: governance, diritti e inclusione; economie, risorse e valori; lavoro; tempi, spazi e servizi; sostenibilità. Per il primo cittadino milanese, inoltre, è importante prepararsi anche a future criticità oper evitare il rischio di un nuovo lockdown, facendo ovviamente tesoro dell’esperienza della Fase 1.

Il Piano del sindaco è quello di riorganizzare tempi e spazi della città. Ma soprattutto per il primo cittadino ci dovrà essere un consolidamento dello smart working. Inoltre nella città si studia un piano per la riorganizzazione degli orari scolastici dei negozi, delle attività produttive. L’obiettivo è trovare delle fasce orarie per la popolazione più vulnerabile. Vedremo se per il 4 maggio anche Milano sarà pronta ad una ripartenza graduale.

