Coronavirus Argentina: con una quarantena strettissima il goverrno sta salvando il Paese e un sistema sanitario deficitario regge l’urto

Emergenza Coronavirus Argentina: 167 morti, secondo gli ultimi dati ufficiali, e 3.435 contagiati a fronte di 976 considerati guariti dal Covid-19.Sono numeri importanti quelli che snocciola il Paese sudamericano. Soprattutto se confrontati con il vicino Brasile che invece è stato travolto in pieno dall’ondata del Covid-19.

Significa che l’Argentina sta tenendo ma non ostante questo iol presidente Alberto Fernández ha prolungato la quarantena. Con una serie di rinnovi, dal 20 marzo scorso, il lockdown in tutta la nazione andrà avanti almeno fino al 10 maggio. L’obiettivo è quello di evitare la diffusione di un’epidemia che sarebbe ingestibile dal sistema sanitario nazionale.

Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute (risalenti a fine 2018), l’Argentina ha 4,5 letti d’ospedale ogni mille abitanti. Ma soprattutto soli 950 posto nelle unità di terapia intensiva, con una atravica carenza di personale infermieristico per la terapia intensiva. Inoltre la stragrande maggioranza dei posti è già occupatab stabilmente tutto l’anno. E quindi il governo ha dovuto valutare quale fosse il male minore da affrontare preferendio lo scontento alla pandemia.

La linea di Buenos Aires è quella di un progressivo calo della quarantena, almeno nelle aree del Paese meno colpite. Come La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz e Mendoza. Non così invee per la capitale e la provincia di Buenos Aires che vantano oltre la metà dei casi accertati.

Blindare i confini, sospendere tutti i viaggi, chiudere le attività commerciali e ordinare alle persone di rimanere al chiuso. Sono stati questi i primi provvedimenti del governo e pare che abbiano funzionato. Il prossimo sarà fare partire test rapidi per individure gli asintomatici. Inizialmente saranno effettuati presso le principali stazioni del trasporto pubblico di Buenos Aires. E serviranno a monitorare la diffusione del virus in vista di una ulteriore flessibilizzazione del lockdown.

Argentina, la lotta al Covid-19 passa anche dalla cronica povertà del Paese

Il problema di fondo dell’Argentina, di fronte alla possibile pandemia, era soprattutto economico. A fronte di un accesso garantito per tutti all’assistenza sanitaria, la qualità delle cure varia ampiamente a causa della forte disparità di reddito del Paese. Chi può permettersi l’assicurazione sanitaria, circa il 10% della popolazione, può accedere a strutture private e farsi curare meglio. Ma un terzo della popolazione non ha alcuna copertura ed è assistita attraverso una rete di ospedali pubblici insufficienti.

Ancora prima che la pandemia bloccasse tutti, l’Argentina era già in gravi difficoltà finanziarie. A febbraio, il governo aveva avviato i colloqui con il Fondo monetario internazionale, il più grande creditore, cercando di ritardare i pagamenti sul debito da 100 miliardi di dollari. Così la decisione di chiudere il Paese, perché le previsioni dicevano che altrimenti nel solo aprile sarebbero state infettate almeno 45mila persone.

Fernandez nel suo ultimo intervento ha evidenziato come lo stato argentino ha investito quasi il 3% del Prodotto interno per rafforzare il sistema sanitario. E il governo ha varato una serie di misure a sostegno dell’attività produttiva. Oltre a questo anche

un sussidio di emergenza da 140 euro per quasi 8 milioni di argentini. Ma secondo le ultime stime, 16,4 milioni di argentini non ha risorse sufficienti a garantire un’alimentazione adeguata. Ecco perché l’Argentina ha chiuso tutto e sta vicendo la sua battaglia.

