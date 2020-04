Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha chiarito alcuni aspetti legati alla “fase 2”, garantendo la produzione di mascherine anti Coronavirus

L’Italia, dopo quasi due mesi di lockdown totale, si prepara ad una parziale ripresa. Dal prossimo 4 maggio, la cosiddetta “fase 2” dovrebbe diventare realtà. Una sorta di convivenza col virus, che garantirà riapertura di attività lavorative e lento ritorno alla vita di tutti i giorni, prestando però il massimo dell’attenzione e osservando tutte le precauzioni del caso.

In merito a questo nuovo periodo che si trova a vivere il nostro Paese, è intervenuto poco fa il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. Tra i vari aspetti legati alla “Fase 2”, ha tenuto a chiarire quello legato alle mascherine. In vista della ripresa, il Governo garantirà la produzione di tutte le mascherine necessarie. Nello specifico, Arcuri ha parlato di “25 milioni di mascherine al giorno“.

Mascherine anti Coronavirus, le parole del commissario Arcuri

Intervenuto poco fa, il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha fatto il punto sulla questione mascherine in Italia. Come prima cosa, ha tenuto a sottolineare che già 138 milioni di protezioni sono state distribuite, e le Regioni hanno più di 47 milioni di mascherine nei propri magazzini. Parlando poi della ormai prossima “fase 2″, Arcuri ha sottolineato che: “distribuiremo tutte le protezioni necessarie per gestire le prossime settimane“.

Presentando un accordo con 2 imprese italiane, che si occuperanno di realizzare 51 macchinari in grado di produrre fino a 800mila mascherine al giorno, Arcuri ha parlato di “almeno 25 milioni di protezioni da distribuire quotidianamente agli italiani“. Infine, il commissario per l’emergenza ha chiarito la situazione legata alle categorie che più necessitano di dispositivi di protezione, come la Sanità o le Forze dell’Ordine, sottolineando che “ne hanno anche più dello stretto necessario“.

