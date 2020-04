Coronavirus, l’autocertificazione sarà presto accantonata. Lo riferisce il Corriere della Sera, il quale annuncia anche una serie di novità in vista del 4 maggio che corrisponde alla fase 2.

Addio all’autocertificazione finora obbligatoria. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dal 4 maggio, data partenza della fase 2, non sarà più necessaria e saranno possibili anche gli spostamenti all’interno della propria regione.

Coronavirus, addio all’autocertificazione

Salvo slittamenti ancora possibili, il via libero è atteso per oggi dopo la riunione con il Comitato tecnico-scientifico. Nel frattempo, mentre si discute sulla riapertura di altri esercizi e dinamiche, non saranno più d’obbligo all’aperto nemmeno le classiche mascherine.

Un’altra novità certa – assicura il quotidiano – è la riapertura dal 18 maggio di musei, biblioteche e archivi. Una decisione per la quale si è battuto molto il ministro della Cultura, Dario Fanceschini, ottenendo un riscontro positivo. Si potrà poi viaggiare da una città all’altra e raggiungere seconde case purché siano nella stessa regione.

Ci saranno in ogni caso tre regole rigide alla base: distanziamento sociale di almeno un metro, utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici e, in generale, divieti di assembramenti. Si potrà inoltre tornare a passeggiare nei parchi, praticare sport anche oltre il raggio d’azione della propria abitazione e recarsi a casa di amici e parenti sempre, chiaramente, con rigore e buonsenso. Il prossimo Dpcm, in ogni caso, consiglierà fortemente di tutelare comunque le persone anziane o in generale quelle più esposte.

