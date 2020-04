Concerto primo maggio: ecco modalità e organizzazione in tempi di coronavirus. L’evento è confermato ma chiaramente si adatterà in virtù della situazione sanitaria.

Il concerto del 1 maggio ci sarà regolarmente. Con delle modalità del tutto inedite e differenti rispetto alla tradizione causa coronavirus, ma l’evento non verrà rinviato.

Lo spettacolo, infatti, si svolgerà in diretta Tv su Rai 3, in via radiofonica con Radio 2 e sul web. E per conservare la qualità della musica live, le esibizioni verranno realizzate soprattutto all’Auditorium Parco della Musica di Roma (lì dove verrà installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) e in altri luoghi adatti su indicazione direttamente dei cantanti coinvolti.

“Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, sarà questo il sottotitolo dell’appuntamento per mandare un messaggio chiaro in vista della fase 2. Così anche e soprattutto il Concertone, trattandosi di un maxi assembramento, dovrà inevitabilmente adattarsi a questo periodo storico particolare. E’ ovviamente la prima volta in assoluto dal lancio nel 1990.

L’evento, puntuale ogni anno nel giorno della Festa dei Lavoratori, non avverrà dunque a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Oltre che in tv e in radio, il live sarà visibile dalle 18 alle 21 anche via Instagram attraverso l’account @theconcertone.