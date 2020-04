Calciomercato Juventus bomba dalla Spagna: sta per nascere un’importante asse con il Barcellona che porterà allo scambio di più giocatori

Mercato Juventus, bomba dalla Spagna: perché anche se al mercato estivo manca ancora molto, diverse pedine stanno già facendo le loro mosse. E l’asse tra Torino e Batrcellona nelle prossime settimane potrebbe diventare caldissima. Con un nome, quello di Sergi Roberto, che nelle ultime ore è salito decisamente in orbita bianconera.

In effetti alla coppia Sarri-Paratici interessando diversi giocatori che oggi vestono la maglia dei catalani. Certamente Arthur, ma come novità di oggi anche quello di Sergi Roberto. Ad anticipare il possibile interesse è il quotidiano ‘Sport’, che è molto vicino al Barcellona e alle sue dinamiche. Per la prossima stagione, dalle parti della Continassa stanno pensando anche al 28enne spagnolo, anche per la sua duttilità.

Sergi Roberto, che questa stagione ha vestito la maglia del Barça per 29 volte, infatti può giocare sia come laterale basso destro cher come mediano. Due ruoli, soprattutto il primo, nei quali la Juventus fatica a trovare interpreti dal rendimento costante ad alti livelli. Lo spagnolo andrà in scadenza solo al 30 giugno 2022 ma il suo club pare averlo guà inserrito tra i cedibili. E la sutuazione di incertezza a livello presidenziale, con le prossiome elezioni che si affacciano, potrebbe essere elementro decisivo per la partenza.

Mercato Juventus bomba, Pjanic e Bernardeschi nel mirino del Barcellona



Se Sergi Roberto (ma anche Arthur e Rakitic) sono nel mirino della Juve, il viaggio inverso potrebbero farlo almeno un paio di giocatori. Uno è sicuramente Miralem Pjanic che nessuno in casa bianconera considera più incedibile. Lo sanno bene in casa PSG e infatti Leonardo ci sta provando in tutti i modi. Ma lo sanno anche al Nou Camp e faranno più di un tentativo

L’idea di massima è quella di imbastire uno scambio alla pari tra il centrocamposta bosniaco e Arthur che arriveranne così a Torino. Il brasiliano classe ’96 piace molto anche ad Inter e Tottenham. Lui vorrebbe rimanere a Barcellona, ma dalla società è considerato cedibile. E questo tipo di operazione permetterebnbe anche ad entrambe di produrre una generosa plusvalenza.

L’altro nome che potrebbe seguire Pjanic a Barcellona è Federico Bernardeschi. Anche lui non riesntra più nei piani di Maurizio Sarri che ha provato più volte a reinventarlo centrocampista puro senza successo. L’ex viola era arrivato a Torino con altre prospettive, ma con Allegri e con il tecnico attuale non è mai riuscito ad essere convincente. Cambiare aria potrebbe essere un vantaggio, soprattutto perché punta ancora ad una chiamata da parte di Roberto Mancini in vista degli Europei. Per ora solo chiacchiere, ma l’interesse reciproco esiste ed è fattivo.