Al Pacino compie 80 anni: Sky dedica alla leggenda del cinema mondiale una maratona, disponibile anche on demand.

AL Pacino, vera e propria leggenda del cinema e vincitore del Premio Oscar per “Scent of a woman” compie oggi 80 anni. Sky, per festeggiare l’evento, ha deciso di dedicare, nella giornata odierna, una maratona con i suoi film più celebri, disponibili su Sky Cinema Due e on demand. L’annuncio è arrivato proprio questa mattina sul profilo Twitter della società.

Al Pacino aveva debuttato, come ricorda Repubblica, nel film Me, Natalie, all’età di 29 anni. Era il 1969, solo tre anni prima rispetto al suo debutto nei panni di Michael Corleone nel celebre film di Francis Coppola, il Padrino. Se è vero che l’attore è nato e cresciuto in America, è anche vero che le sue origini sono proprio siciliane, infatti i suoi genitori erano originari della provincia di Messina.

Cinema: Al Pacino compie 80 anni

Una carriera esemplare quella dell’attore statunitense, divenuto una vera e propria leggenda del cinema. Ma le sue interpretazioni, come ricorda Repubblica, hanno animato anche i palcoscenici teatrali, con le rappresentazioni di Shakespeare.

Nove nomination agli oscar per Al Pacino durante la sua carriera. Tra queste, anche quella per Scent of a Woman – Profumo di donna, con cui vinse la statuetta come miglior attore protagonista. Celebre anche al sua performance nei panni di Tony Montana, in Scarface di Brian DePalma. Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche annoveriamo la figura di Jimmy Hoffa, sindacalista colluso con la mafia in The Irishman, per la regia di Martin Scorsese.

