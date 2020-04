Francesco Guccini contro Matteo Salvini: il cantautore modenese rivisita ‘Bella Ciao’ in occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile

Oggi, 25 aprile, in Italia si festeggia, anche se in modo diverso rispetto al solito a causa del lockdown imposto dal Coronavirus, la festa della liberazione. In tutto il Paese si canta la celebre canzone ‘Bella Ciao‘, l’inno della resistenza dei partigiani che ci liberarono dal fascismo e dai nazisti. Il popolare cantautore modenese Francesco Guccini, vicino alle ideologie di sinistra, ha postato un video su Facebook dove rivisita il testo di Bella Ciao. Nella canzone ci sono frecciate verso gli esponenti della destra: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “”.. c’era Salvini, con Berlusconi…con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar, ma noi faremo la resistenza, come fecero i partigiani..”

LEGGI ANCHE >>> Mattarella festeggia il 25 aprile: “E’ la nostra forza, unità per ripartire”