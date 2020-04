Wanda Nara mette in mostra la sua scollatura durante la quarantena: la foto manda in estasi i suoi followers su Instagram

Sono giorni di quarantena anche per i vips, che però non ci fanno mai mancare la loro presenza tramite i social network. Così sta facendo anche Wanda Nara, che stra trascorrendo i suoi giorni di isolamento nella sua mega villa sul Lago di Como, insieme a suo marito Mauro Icardi. La bella showgirl argentina, che dell’ex calciatore dell’Inter è anche l’agente, sta tentando di ingannare la noia a colpi di selfie, che ovviamente mandano in estasi i suoi milioni di followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen si sistema gli slip: primo piano da infarto! – FOTO

Wanda Nara, in quarantena tra un selfie e un altro: la scollatura è da urlo!

La 34enne nata a Buenos Aires, co-conduttrice del Grande Fratello Vip, in attesa di tornare a lavorare in televisione fa impazzire i suoi tanti fan su Instagram. Le ultime foto postate sul social network ritraggono Wanda Nara con una scollatura in primo piano, con le sue prorompenti forme ben in vista. Nella seconda foto, pubblicata poco dopo la prima, Wanda indossa un vestito aderente di colore giallo, con il dècolletè ancora più in evidenza. Davvero un bel vedere per i suoi 6 milioni e mezzo di followers di Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Belen esagerata in vasca da bagno: web in tilt! – FOTO