A Roma sono partite le sperimentazioni per il trasporto pubblico nella cosiddetta “fase 2”. Le prove sono state fatte alla fermata “San Giovanni”.

Lo sguardo di Roma si indirizza verso la cosiddetta “fase 2” e le sperimentazioni di questa mattina hanno riguardato il trasporto pubblico. Nello specifico, le prove tecniche hanno riguardato la fermata delle linee A e C di San Giovanni. Le prove sulle nuove modalità di accesso alla Metropolitana sono state protagoniste di un video pubblicato sui profili social della sindaca Virginia Raggi.

“Roma si sta preparando a ripartire”, leggiamo sul profilo Facebook della sindaca. Le prime sperimentazioni per la fase 2 hanno riguardato, questa mattina, proprio il trasporto pubblico. Al di fuori della stazione della metropolitana sono stati installati dei cartelli informativi, mentre all’interno della stazione, gli addetti ai lavori hanno installato una particolare segnaletica. Quest’ultima ha la funzione di indicare la corretta distanza da mantenere.

Leggi anche >>> Coronavirus, 106.848 positivi e 25.549 morti in Italia: le 4 date della “Fase 2” – DIRETTA

Roma: a San Giovanni prove tecniche per la “fase 2”

Come riporta il post pubblicato dalla sindaca sul suo profilo Facebook, gli addetti ai lavori hanno installato delle “strutture tendiflex” al fine di regolare i flussi dei passeggeri. Gli spostamenti, nella capitale saranno un punto chiave per la ripartenza e la sindaca ha tenuto a precisare l’importanza di consentire a tutti di spostarsi in totale sicurezza.

Le prove tecniche, svoltesi stamattina dalle ore 7 fino alle 10, hanno coinvolto entrambe le linee metropolitane, la A e la C. Sulla banchina della metropolitana, i tecnici hanno installato delle strisce blu con dei pallini al fine di garantire la giusta distanza di sicurezza che tutti gli utenti dovranno mantenere.

A Roma, dunque, lo sguardo è rivolto verso la ripartenza e la “fase 2” inizia a prendere corpo, a partire proprio dal trasporto pubblico.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, testato vaccino cinese su scimmie: buoni i risultati

F.A.