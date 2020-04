MILLE esce con il suo nuovo singolo “Animali” e lo racconta ad iNews24

Eye-liner, frangetta e gonne a vita alta. Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, è una cantautrice nata nella provincia di Roma e milanese d’adozione. Qualche giorno dopo aver discusso la tesi di Laurea nelle aule di Economia de “La Sapienza” di Roma entra a far parte di una compagnia teatrale come attrice. Nello stesso periodo fonda la band Moseek di cui diventa autrice e manager per booking e comunicazione. Conquista il cuore di Skin partecipando con la band all’edizione numero 9 di xFactor.

“Animali”, suo singolo d’esordio, è stato pubblicato sulle piattaforme digitali e YouTube. Mille ha passato del tempo con noi di iNews24 per raccontarcelo.

“Animali” è il tuo nuovo singolo. Quando penso ad un animale, mi viene subito da abbinarlo alla parola istinto e so che tu sei una persona piuttosto istintiva. A tal proposito, ti sei mai pentita di qualcosa, subito dopo averla fatta?

“Penso milioni di volte (ride, ndr). Sono molto impulsiva, ma nel tempo ho cercato di smussare questo lato di me. Adesso cerco di essere molto più calma, pensare e parlare più lentamente. Tutto ciò che è pentimento riguarda un po’ più il passato perché ci ho lavorato tantissimo”.

Mille, l’entusiasmo è un altro punto cardine della sua vita. Come ritrovarlo in questo periodo?

“L’entusiasmo diventa il mezzo per non prendersela a male. Bisogna far fronte a quella che è un’emergenza, cerco di viverla con lentezza, senza farmi mangiare da pensieri negativi. Utilizzo questo tempo come tempo a disposizione, non come se ci stesse scappando via. Sto riuscendo a mettermi paletti e di scandire le giornate senza pensare a quanti giorni sono passati, quanto manca”.

Raccontaci di “Animali”…

“E’ una canzone spartiacque tra “chissà se sono Mille, cosa voglio fare…” e “sì, io sono Mille, voglio fare questo”. E’ successo tutto molto in fretta, avevo scritto questa canzone prima di andare a cena con la mia dolce metà per il nostro anniversario. Gli faccio ascoltare la canzone e gli chiedo di farmela registrare bene, ascolta questa canzone, va fuori di testa e cominciammo a registrare. Nell’arco di 4 ore formammo la prima bozza della canzone uscita. E’ la rappresentazione di una storia che non è quella che vivevo in quel momento, spero di non dover mai scrivere della mia attuale dolce metà perché vorrebbe dire che sarebbe andato tutto a merda”.

Mille continua spiegando: “Quando stavo scrivendo quella canzone mi ricordavo di un grande amore della mia vita. Ovviamente non parlavo della mia attuale dolce metà, ma ogni volta che la canto mi riconnetto a quelle emozioni”.

Soltanto un lavoro per il resto della vita, quale sarebbe?

“La cantante è l’unica professione in verità. L’attrice mi ha dato da vivere per un po’ di tempo, ma è stato un gioco per me e oltretutto è capitato per caso. E’ stato molto utile perché fare spettacoli tutte le sere è un’importantissima palestra, non ti puoi permettere di avere la giornata no”.

Cosa ti è rimasto dell’esperienza ad XFactor e cosa è rimasto di quella Elisa?

“E’ stata un’esperienza bellissima, divertente. Ho imparato un sacco di cose, forte dell’amicizia con gli altri della band. La prima cosa che mi viene da dire è: quanto ci siamo divertiti insieme. Ogni esibizione era pazzesca, tutto il lavoro che c’era dietro mi piaceva da morire e sono cose che mi sono portata dietro. Poi abbiamo avuto la possibilità di ritagliarci un nostro spazio in giro, con la musica in inglese. Tuttavia è stato il mezzo, ma non il fine: è comunque un programma televisivo, sta all’artista cavalcare l’onda della visibilità”.

Possiamo dire che “Animali” è il singolo di un nuovo album? Ce n’è uno in cantiere?

“Ho scritto tantissime canzoni, ho qualche progetto. Questa quarantena è arrivata nel momento meno giusto, bisognava partire un po’ prima, ma quando si è delineata l’emergenza ho voluto bloccare determinate cose perché il primo pensiero è la salute. La musica è importante, seppure non essenziale per la sopravvivenza, ma un po’ lo è. Sicuramente è la prima di tante canzone che usciranno che poi verranno racchiuse in un disco. Ciò che posso dire è che continuerò a curare le grafiche di tutte le copertine”.

Tonino e MILLE. Che animale sei?

“Io mi identifico in Tonino. Siamo estremamente simili, è molto particolare: è un gatto-cane. Appena arrivo a casa mi accoglie, mi fa le feste, vuole stare in braccio. Avevo paura dei gatti da piccola, mi sono avvicinata a loro quando ho preso Ciro e Tonino, anche se Ciro non c’è più. Per me è stata una scoperta, avevo terribilmente paura dei gatti perché mi sono sempre imbattuta in gatti che ti graffiano, ostili, che ti soffiano. Stavo registrando in uno studio in Umbria ed il proprietario mi fa “Questo gatto ti fissa” ed era Ciro. Lo presi in braccio e l’ho portato a casa salvandolo dalla strada. Successivamente ho preso anche Tonino, suo fratellino. A lui manca solo la parola, ama stare davanti alla telecamera, mi diverto a doppiarlo in napoletano”.