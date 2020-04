Da qualche ora circola una notizia in merito alla presunta morte di Kim Jong Un, guida suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea: facciamo chiarezza

Sono diverse ore che gira una voce riguardo la presunta morte di Kim Jong Un, guida suprema della Corea del Nord, all’età di 36 anni. Alcune fonti provenienti dall’estero parlano del decesso a seguito di complicanze post intervento del 12 aprile al cuore a causa di una salute non proprio ottimale. Altri invece ipotizzano sia stato stroncato dal virus del momento, il Covid-19. C’è infine chi boccia tutto come fake news.

Partiamo parlando di quanto ci giunge dall’America, dove il presidente Donald Trump si è espresso con fermezza. “Ritengo che le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un siano false. Penso che siano un fake report fatto dalla Cnn. No, vi prego, non la CNN. Ve l’ho detto: CNN significa fake news, non parlate con me”.

John Hyten, vice capo delle forze armate USA, non se la sente di smentire ma nemmeno di confermare queste voci. Quindi, nel dubbio l’ipotesi è che sia ancora pienamente al comando del paese.

Da Pechino, Seoul e la stessa Corea del Nord anche arriva la smentita. Dalla Cina e dalla Corea del Sud, precisamente, riferiscono che nelle ultime settimane dai vicini nord coreani non c’è stata alcun comportamento anomalo.

Ad ogni modo la questione sembra avvolta da un alone di mistero perché, nonostante tutte le smentite di rito da più parti, il leader coreano non appare in foto ufficiali dallo scorso 11 aprile quando si è presentato alla riunione con il partito dei lavoratori. Non si sarebbe nemmeno presentato nel Giorno del Sole, la festa nella quale si celebra il fondatore del paese Kim Il-Sung.

Quanto detto, nonostante lasci un po’ perplessi, non deve per forza indicare al mondo che sia morto ma effettivamente non esclude che stia attualmente male o in ripresa dopo l’operazione (tenutasi un giorno dopo l’incontro con il partito dei lavoratori, ndr) di cui sopra. In tal caso saremmo nella via di mezzo tra chi parla di morte post malattia/intervento e chi, senza mezzi termini, parla di salute ok.

Va, per la cronaca, anche detto che già nel 2014 intorno alla sua figura si era creata una situazione del genere, ma in toni decisamente minori e da molto meno fonti accreditate. Dopo poco, alla sua riapparizione in pubblico, scemò infatti ogni minima ipotesi e voce precedenti.

Kim Jong Un stroncato dal Covid 19?

Tornando ad ipotizzare sia morto, la causa principale, come già detto, è quella che riguarda possibili complicanze dopo un intervento al cuore. Questo, però, sarebbe stato quasi obbligatorio visto che il muscolo avrebbe potuto cedere da un momento all’altro a causa dell’eccessiva obesità, del fumo e del troppo lavoro che ne hanno compromesso alcune funzioni.

Secondaria, ma non di minor importanza, è invece l’altra tesi che si fa largo riguardo il decesso. Stiamo parlando del coronavirus che in Corea del Nord avrebbe dovuto fare il suo insediamento nel gennaio scorso. Tra i contagiati più gravi ci sarebbe stato anche Kim Jong Un, ma ciò non è stato mai rivelato da alcuna fonte ufficiale del paese che sappiamo avere regole molto rigide e particolare in merito a qualsiasi tipo di informazione dal rilasciare a paesi esteri.

Per capirci, gli stessi fino a pochi giorni fa, salvo poi ammettere di tre focolai in altrettante regioni, affermavano che nella nazione asiatica non c’è stato alcun caso di covid viste le misure di successo attuate dal governo. Proprio per questo motivo non è stato ancora possibile fare una buona stima sulla situazione reale di contagi e decessi con il virus in Corea.

La smentita della morte arriva anche dall’Italia

Anche dall’Italia arriva una smentita riguardo la morte di Kim Jong Un. A parlare è infatti il senatore Antonio Razzi, molto vicino a Pyongyang, che all’Adnkronos afferma di aver sentito l’ambasciatore nordcoreano per capire come stessero le cose ed ha ricevuto notizie negative in merito alla veridicità delle notizie che stanno circolando. La guida suprema del paese asiatico sarebbe stato impegnato nel lancio di “un paio di missili di corta gittata”. Poi lo stesso Razzi parla di presunte ripicche nei confronti di Kim alla base dei rumors.

Kim Jong Un morto? La sorella pronta a sostituirlo

Qualora Kim Jong Un fosse realmente morto, che sia per un motivo od un altro, a prendere il suo posto dovrebbe essere la sorella Kim Yo Jong. La 31enne (dell’età non c’è certezza, ndr) nel corso di questi anni al fianco del fratello pare abbia acquisito molto potere e consensi negli ambienti politici. Alcuni esperti coreani parla di lei come di colei che ha il controllo dell’organizzazione e del dipartimento di orientamento, della magistratura e della pubblica sicurezza.

Dagli USA, ad ogni modo, fanno sapere che chiunque vi sia ora ed in futuro alla guida della Corea del Nord, dovrà abbandonare il progetto nucleare. “Ma questo avverrà solo se denuclearizzeranno in una maniera che possiamo verificare”, afferma il segretario di stato Mike Pompeo.

Questa questione già 3 anni fa aveva creato forti attriti tra Kim Jong Un ed il presidente americano Donald Trump tanto che si pensava potesse scoppiare una Terza Guerra Mondiale. Una serie di incontri e tregue tra le parti poi, almeno in superficie, ha fatto sì che la situazione si normalizzasse pur senza trovare soluzioni definitive.

