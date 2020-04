Morto l’ex ministro del lavoro tedesco, ai tempi di Kohl, Norbert Blüm all’età di ottantaquattro anni

All’età di 84 anni è morto Norbert Blüm, ad annunciarlo è stata la Dpa. Per 16 anni l’uomo è stato ministro del lavoro in tutte le legislature di Helmut Kohl. Si è contraddistinto nel suo paese per aver sempre lottato in favore dei diritti dei lavoratori. Tutti ricordano in particolare la campagna di manifesti da lui promossa nel 1986, che diede luce a una formula proverbiale: “la pensione è sicura”.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Anthony Fauci: “Gli Usa non faranno la fine dell’Italia”