Non si arresta l’emergenza Coronavirus negli USA. Aumentano i contagi ed i decessi, così Trump avanza una proposta shock per sconfiggere il Covid.

Il Coronavirus ha colpito anche la potenza economica mondiale per eccellenza, gli USA. Negli Stati Uniti, infatti, continuano ad aumentare i contagi che hanno raggiunto quota 866.646, ma soprattutto i decessi ad un passo dalle 50mila unità (49.759). I dati così continuano ad essere sconfortanti per il paese americano che fatica a vedere la luce in fondo al tunnel.

I ricercatori americani continuano i loro studi alla ricerca di un vaccino per sconfiggere quanto prima possibile il Covid-19, eppure il presidente americano, Donald Trump, sembrerebbe aver già trovato la soluzione. Infatti Trump ha avanzato una proposta a di poco shock nelle ultime ore e che ha sconvolto la comunità scientifica.

Infatti per il 45esimo presidente americano, una delle soluzioni per sconfiggere il Coronavirus è l’iniezione di raggi violetti, disinfettante o candeggina nel corpo. Una proposta che ha turbato e non poco il mondo della scienza.

Coronavirus Usa, gli esperti frenano Trump: “Dichiarazioni irresponsabili”

La proposta di Trump è subito risultata a tutti più che fantasiosa, se non addirittura irresponsabile. Infatti secondo un gli esperti le dichiarazioni del tycoon sono fonte di pericolo, visto che qualcuno potrebbe provare ad iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio.

Intanto però il presidente americano torna nuovamente sui suoi passi, annunciando che la fine del lockdown ci sarà solamente quando il paese sarà al sicuro. Trump ha anche ribadito di non essere d’accordo il super esperto Anthony Fauci sul fatto che il paese è indietro nei test. Infatti il presidente a stelle e strisce ha dichiarato che molti paesi richiedono i test statunitensi per combattere il Covid.

Nella giornata di ieri, inoltre, la Camera ha apporvato la somma di 484 miliardi di dollari per aiutare le piccole-medie imprese. Ma non solo, infatti i fondi saranno destinati anche agli ospedali che fronteggiano la crisi ed ai test contro il Coronavirus. I provvedimenti sono stati approvati anche dal Senato ed adesso si aspetta la firma di Trump per rendere il provvedimento esecutivo.

