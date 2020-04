Coronavirus: testato un vaccino cinese sulle scimmie. I risultati sembrano essere positivi e la società ha iniziato sperimentazione anche su uomo.

L’azienda cinese Sinovac ha testato un potenziale vaccino contro il Coronavirus sulle scimmie. La notizia, riportata dall’agenzia di informazione Ansa, parla di “buoni risultati”. Nel frattempo, la società ha iniziato la sperimentazione anche sull’uomo. L’esperimento ha coinvolto 144 volontari. Come leggiamo dalla fonte, i risultati di questi test sono stati riportati da BioRxiv, sito che condivide articoli scientifici in attesa di pubblicazione ufficiale.

Il vaccino testato in Cina sulle scimmie, contiene il virus inattivato, che ha protetto gli esemplari senza che questi manifestassero, al momento, effetti collaterali. Si attendono i risultati per quanto riguarda le sperimentazioni sugli uomini. Come riporta Ansa, la società è in attesa (e speranza) di poter attivare la seconda fase di test entro maggio, con il coinvolgimento di 1.000 persone per la sperimentazione.

Coronavirus: la Cina testa vaccino su scimmie

Come riporta Ansa, il test ha coinvolto otto esemplari. Il potenziale vaccino è stato dapprima somministrato agli esemplari. Successivamente, a distanza di due settimane, il virus è stato iniettato nei polmoni degli esemplari e, nessuno di questi ha sviluppato alcuna infezione. Tra gli otto esemplari, quelli ad aver manifestato una migliore reazione al virus sono stati quelli che hanno ricevuto una dose più alta del medicinale.

Gli esemplari che invece hanno ricevuto una somministrazione più bassa, hanno fin da subito manifestato un esponenziale aumento della carica virale. Come leggiamo dalla fonte, quattro esemplari non hanno ricevuto il vaccino e proprio questi hanno manifestato una polmonite.

Si attendono comunque aggiornamenti. Stando alle parole di Douglas Reed, dell’Università di Pittsburgh, il numero di esemplari presi in considerazione è troppo piccolo. Si sta valutando anche la possibilità che le scimmie possano manifestare sintomi più lievi rispetto all’uomo.

F.A.

