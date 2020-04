Coronavirus, Venezuela a rischio implosione. Violentissimi tumulti e saccheggi ieri hanno scosso il Paese sudamericano: isolamento interrotto con proteste contro il prezzo elevato del cibo e non solo.

Coronavirus, la tensione è altissima in Venezuela. Mentre sul piano sanitario il quadro, fortunatamente, ancora non è precipitato, è invece buio totale per quanto riguarda l’aspetto socio-economico del Paese stretto nella crisi.

Coronavirus, Venezuela al collasso

Ieri si sono infatti registrati violentissimi saccheggi e rivolte negli Stati di Bolívar, Monagas, Sucre, Mérida e Portuguesa. Praticamente in ogni angolo disparato del territorio. Sommosse e saccheggi in cui si è registrato anche una vittima, un 29enne, diversi feriti che hanno avuto bisogno di cure mediche e inevitabili arresti.

Proteste nate principalmente da due motivi: da una parte i prezzi alti degli alimenti malgrado l’emergenza economica in essere, dall’altra la mancanza di carburante per gli spostamenti necessari. Solo nello stato di Bolívar, come riferisce la stampa nazionale, si sono registrati 33 arresti nei confronti di alcuni manifestanti.

A la Punta de Mata, nello stato di Monagas a est del Paese, gli abitanti hanno invece pericolosamente interrotto l’isolamento obbligatorio per riversarsi in massa in piazza per protestare. Oltre alla mancanza di cibo, si recrimina anche sulle mancate risposte da parte del Governo sul come superare questo infausto momento storico.

“Siamo affamati”: è stato questo invece, l’ininterrotto grido di battaglia dei cittadini di Río Caribe evidenziando anche irregolarità nella distribuzione degli aiuti alimentari governativi. La situazione sanitaria al momento prevede solo 300 casi e 10 decessi, ma la nazione è già sull’orlo del collasso totale. Si teme fortemente in vista del picco atteso tra non molto.

