Coronavirus, il monito del dottor Giovanni Galli. Come spiega il direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, c’è un errore assolutamente da non commettere nella fase 2.

Giusto ripartire, ma con regole e buonsenso che non mettano a rischio quanto fatto finora. E’ questo, in sintesi, il parere del dottor Giovanni Galli. Il noto epidemiologo lombardo, direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Coronavirus, l’errore da non commettere nella fase 2

Secondo il professore, è assolutamente giusto e comprensibile scalpitare per le uscite e la fase 2: “Sì, perché è un segnale che c’è voglia di ricominciare. Ma serve molta gradualità e il rispetto reale delle norme di distanziamento”. Si potrà anche correre, camminare e pedalare insieme. Ma con una condizione d’obbligo: no agli aggregamenti. I quali, in ogni caso, saranno ancora severamente vietati.

“Sì potranno fare queste cose, ma a patto che si evitino le situazioni di aggregazione”, riferisce l’esperto. Altrimenti rischiamo di andare incontro a conseguenze devastanti: “Diversamente torneremo da capo. Le metropoli, per esempio, non offrono ampi spazi. E ritrovarsi contemporaneamente in 100 o peggio in 1000 in un piccolo parco, sarebbe pericolosissimo”.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Speranza: “Ora ok all’ottimismo, ma serve anche prudenza”

Tuttavia, secondo Galli, non è ancora tempo di dare il totale via libera a giovani e bambini. Qualcuno ha infatti proposto di permettere un’apertura per i primi, i meno a rischio per l’infezione, e delle condizioni speciali per i secondi dopo questi mesi totalmente chiusi in casa e senza scuola.

Ma è ancora troppo presto per il direttore: “Hanno la mia massima solidarietà, ma temo sia troppo presto per dare segnali liberatori in un momento in cui, la chiusura totale, con grandi sacrifici di tutti, sta portando risultati. Il popolo italiano non è stupido, ma in giro c’è molta confusione e certe aperture potrebbero venir interpretate come un nefasto “liberi tutti”. Occorre cautela”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24