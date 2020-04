Corona, un bambino di 8 anni, bullizzato a causa del suo nome, ha chiesto aiuto al noto attore Tom Hanks. Curiosa la sua risposta.

Corona è un bambino australiano di 8 anni. In questi giorni è stato preso di mira e bullizzato dai suoi compagni di scuola a causa del suo nome, legato al nome del virus. Senza perdersi d’animo, però, il giovane Corona ha optato per chiedere aiuto al noto attore statunitense Tom Hanks, che nelle ultime settimane, si è ritrovato proprio a dover combattere contro il Coronavirus.

Il bambino, come riporta Leggo, ha chiesto, mediante l’invio di una lettera, un supporto al noto attore. Corona ha infatti spiegato la situazione a Tom Hanks nella speranza di una risposta confortante. L’attore, come leggiamo dalla fonte, ha deciso di rispondere immediatamente alla lettera del piccolo Corona e la risposta è stata davvero curiosa.

Il piccolo Corona chiede conforto a Tom Hanks

Il piccolo Corona, bullizzato dai compagni di scuola a causa del suo nome, ha chiesto conforto a Tom Hanks, il quale, immediatamente, ha risposto, come riporta Leggo: “Hai trovato un amico in me!”. Ma non è tutto. Il noto attore statunitense, che ha fatto sapere che la lettera del piccolo Corona ha fatto molto piacere sia a lui che a sua moglie, ha deciso anche di fare un regalo al bambino.

Come da lui stesso scritto nei suoi canali social, infatti, l’attore statunitense ha deciso di regalare una particolare macchina da scrivere al piccolo Corona, una macchina da scrivere che porta il suo stesso nome.

A Tom Hanks ha fatto molto piacere ricevere la lettera del bambino. Di recente, l’attore statunitense e sua moglie, l’attrice Rita Wilson, si sono trovati a combattere contro il Coronavirus, dopo aver ricevuto l’esito positivo del test. I due attori avevano contratto il virus, come riporta Leggo, quando si trovavano nel Queensland, in Australia. Dopo qualche settimana di ricovero, i due attori hanno fatto ritorno negli States.

