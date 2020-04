Belen si sistema gli slip: primo piano da infarto nel video pubblicato proprio in queste ore dalla bellissima showgirl argentina.

Belén Rodríguez torna a deliziare i suoi tantissimi follower con un video davvero intrigante. La bellissima modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina, che nelle scorse ore aveva lasciato tutti a bocca aperta con uno scatto nella vasca da bagno, questa volta si mostra per pochissimi secondi alle prese con i suoi slip. Pochissimi istanti che, però, hanno riscosso un successo pazzesco su Instagram e al momento il filmato conta addirittura 1 milione e 600 mila visualizzazioni. Senza considerare i commenti dei follower che hanno letteralmente invaso la sua pagina con tantissimi complimenti all’indirizzo di Belen.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, la quarantena alternativa con Daniele Scardina – FOTO

Belen si sistema gli slip: il video spopola sul web

Nel video in questione, si vede la modella di Buenos Aires sistemarsi gli slip in un primo piano che accende la fantasia dei suoi fan e che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Belen, per l’ennesima volta, conferma di possedere un corpo perfetto e di essere in formissima in questo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice di ‘Tú sí que vales’ vanta poco meno di 10 milioni di follower su Instagram e questo dato conferma il suo incredibile successo nel nostro paese e nel resto del mondo. Ecco il VIDEO:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen in mini shorts e tacchi scopre le lunghissime gambe – FOTO

O ANCORA QUESTO >>> Belen prende il sole coperta solo da un asciugamano: relax bollente – FOTO