Nelle ultime ore i server di Amazon sono andati down. Problemi sia per l’e-commerce che per i servizi Prime Video e Kindle.

Problemi diffusi per i server Amazon nelle ultime ore. infatti tutti i server dell’azienda di Jeff Bezos sono andati down nelle ultime ore, con problemi sia per l’e-commerce che per i servizi Prime Video e Kindle. E’ diventato quasi possibile navigare nei siti dell’azienda di Seattle, a causa di immagini, video e molti altri elementi che non vengono caricati dalla pagina.

Il problema è stato verificato sia tramite desktop che tramite mobile. Nel primo caso però i problemi sono più evidenti, visto che su mobile le pagine ed i video si riescono a caricare anche se lentamente. Nelle ultime ore sembrerebbero rientrati i problemi di server, con il corretto ripristino sia dei servizi dell’e-commerce che quelli di Prime Video e Kindle.

Amazon down, i server non fermano la crescita economica del sito

Nonostante i problemi di server verificati soprattutto in Francia ed in Italia, Amazon continua a crescere sul mercato. Infatti, complice anche l’emergenza da Coronavirus, Amazon si è conferma leader nel settore dell’e-commerce ed inoltre è l’unica azienda insieme a Netflix a registrare incassi record dall’inizio del 2020.

Con i servizi Prime Video (competitor numero uno di Netflix) e Amazon Pantry (la spesa a portata di click), Jeff Bezos ha visto un aumento giornaliero degli incassi, pari al 5,3%. Il proprietario di Amazon, infatti si è arricchito di ben 24 miliardi dall’inizio dell’emergenza.

Al momento Jeff Bezos è una delle persone più ricche al mondo per redditi dichiarati. Infatti il suo patrimonio netto si attesta intorno ai 140,5 miliardi di dollari. A seguire nella classifica degli uomini più ricchi al mondo troviamo solamente Mark Zuckerberg con 82,6 miliardi di dollari di patrimonio netto ed Elon Musk, al terzo gradino, del podio con un patrimonio netto di 38,4 miliardi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Tecnologia, CLICCA QUI !