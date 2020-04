Whatsapp ha deciso, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, di lanciare un pacchetto di sticker per promuovere il distanziamento sociale

Di questi tempi, con la quarantena che obbliga milioni di persone a passare le loro giornate in casa, le app di messaggistica sono diventate uno strumento fondamentale. Da Skype a Telegram, passando per HouseParty e Whatsapp. Di tutte le modalità proposte dai vari store per smartphone, quest’ultima rimane senza dubbio la più utilizzata.

Nei giorni scorsi l’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg ha annunciato l’estensione della funzione per videochiamare a ben 8 persone, il doppio rispetto a quanto si poteva fare in precedenza. Ma non finisce qui. Whatsapp ha deciso, insieme all’Oms, di lanciare un pacchetto di sticker per promuovere il distanziamento sociale. Un’iniziativa simpatica per ricordare a tutti gli utenti l’importanza di mantenere la distanza per combattere il Coronavirus.

Whatsapp, tutte le iniziative anti Coronavirus

Whatsapp, nel corso delle ultime settimane, ha proposto diverse iniziative social per contrastare in qualche modo l’emergenza Coronavirus. Il pacchetto di sticker insieme all’Oms è solo l’ultima delle varie novità introdotte negli ultimi tempi dall’app di Mark Zuckerberg. Solo pochi giorni fa, la capienza delle videochiamate tra amici è stata allargata da 4 a 8 persone, permettendo un contatto “diretto” con un numero più alto di utenti.

Ma non solo. Da tempo, infatti, l’app combatte contro la disinformazione e le fake news. Il servizio di messaggistica è uno dei metodi più veloci ed efficaci per diffondere notizie false e creare allarmismi infondati. In quest’ottica, Whatsapp stessa ha lanciato un servizio per verificare istantaneamente la veridicità delle news. Si chiama Facta e, tramite l’invio di un messaggio al numero +39 345 6022504, permette di capire se si tratta di fake news o meno.

We worked together with @WHO on a new ‘Together at Home’ sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020

