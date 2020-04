Terremoto Sicilia, scossa in provincia di Enna: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ore in seguito a quanto accaduto a Troina.

Trema ancora la terra in Italia, questa volta a Sud del paese. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, infatti, è stata avvertita alle ore 13:46 nei pressi di Troina, comune di quasi 10 mila abitanti in provincia di Enna in Sicilia. Epicentro, invece, a una profondità di 36 chilometri. Si tratta – secondo la scala Richter – di un terremoto “molto leggero’e, per il momento, non si registrano danni a persone o cose. In ogni caso, seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore.