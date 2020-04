Pasta alla gricia, ecco la più buona di Roma: qualità a prezzi modici. Una delle grandi ricette della tradizione romana

In questo momento di lockdown forzato non possiamo permetterci di andare fuori a mangiare al ristorante o di assaporare insieme ad amici e parenti qualche piatto tipico della nostra tradizione. Sono ancora attivi i servizi di food delivery, ma chiaramente è completamente diverso rispetto ad assaporare in loco una specialità deliziosa come ad esempio la pasta.

Presto, forse già dal 4 maggio, si potrà ricominciare ad uscire e pian piano speriamo si potrà tornare alla normalità. Nel frattempo possiamo ripassare le ricette più gustose della cucina italiana e nella fattispecie romana. Parliamo della gricia, una pasta tanto semplice da preparare, quanto buona da assaporare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ministero della Salute, l’allerta: salsa di pomodoro con pezzi di vetro

Pasta alla gricia, ecco la più buona di Roma: qualità a prezzi modici

Considerata l’antenata della pasta all’amatriciana, la gricia condivide con essa due ingredienti essenziali: il pecorino romano e il guanciale. La differenza fondamentale è ovviamente il pomodoro, presente nella prima ma non nella seconda.

Per quanto riguarda la tipologia di pasta da utilizzare, si può alternare pasta lunga (bucatini o tonnarelli) ai più classici rigatoni. Per una ricetta perfetta bisogna cuocere a dovere il guanciale in padella e aggiungere il pecorino nel modo giusto, per creare quella cremina indispensabile per mantecare la pasta in un condimento perfetto.

Se non ci riteniamo all’altezza di poter cucinare da soli questa specialità o se vogliamo assaggiare la migliore che Roma possa offrire, basterà andare all’Osteria Bonelli. Il locale di Viale Dell’Acquedotto Alessandrino, realizza la migliore gricia di Roma nel rispetto dell’antica tradizione, a prezzi assolutamente modici. Appena la riapertura sarà effettiva si potrà tornare ad assaporare una delle delizie della cucina laziale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricette veloci, come preparare il lievito madre in casa