Lotto e Superenalotto, dal 4 maggio si riparte: ecco quanto previsto dal nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Adesso non ci sono più dubbi: da lunedì 4 maggio sarà di nuovo possibile giocare al Lotto e al Superenalotto. Lo stabilisce il nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che, dunque, ha deciso per la ripresa delle attività dopo la sospensione dello scorso 21 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma non è finita qui. Lunedì 27 aprile, infatti, ripartiranno anche altri giochi numerici come ‘10&Lotto‘, ‘Millionday‘, ‘Winforlife‘ e ‘Winforlife Vincicasa‘. In ogni caso, resta attivo l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori per evitare assembramenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Lotto, Superenalotto e 10eLotto fermi: il decreto