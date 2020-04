Gasparri denuncia Fedez. Il politico italiano ha annunciato sul proprio profilo Twitter l’inizio di una causa legale contro il rapper.

Gasparri ha annunciato stamane di aver preso dei provvedimenti legali contro il rapper Fedez. Stamane sul profilo Twitter ufficiale del politico è apparso un comunicato breve ma difficilmente dimenticabile. L’uomo, infatti, ha annunciato di aver iniziato una causa legale contro il cantante, denunciandolo. L’obiettivo è danneggiarlo gravemente e fargli perdere tanti soldi, come si comprende dalle parole del diretto interessato.

Gasparri denuncia Fedez, il rapper: “Ti serve l’insegnante di sostegno”

Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) April 23, 2020

In tantissimi si sono schierati in favore del marito di Chiara Ferragni, il quale ha anche ipotizzato il motivo di questo improvviso attacco in un commento. “Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della ciccione obesa a una bambina minorenne pubblicamente?”. Che il politico voglia davvero rivangare quella vecchia storia? Difficile dirlo, chissà che non ci sarà maggiori informazioni nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

