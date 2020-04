Diletta Leotta, la quarantena alternativa con Daniele Scardina. Tra foto divertenti e allenamenti fitness, i due attirano sempre l’attenzione su Instagram

In questo periodo di quarantena forzata per l’emergenza coronavirus, anche Diletta Leotta se ne sta diligentemente in casa. Lo stop forzato dello sport e la sospensione di molti programmi su Dazn hanno lasciato la bella conduttrice siciliana libera di divertirsi sui social. Le dirette Instagram e le foto da casa sono diventate un appuntamento quotidiano indifferibile. Tra un allenamento e un suggerimento in cucina, Diletta trova sempre il modo di farsi apprezzare dai suoi milioni di fan (ha toccato il picco di 6,3 mnl di followers su Instagram).

In più va aggiunto che la biondissima showgirl non è da sola, ma vive in compagnia dell’ormai sdoganato compagno Daniele Scardina. Il pugile italiano, ha lasciato la sua residenza americana di Miami prima del lockdown per ricongiungersi a Milano alla Leotta. I due vivono in un bell’appartamento nel CityLife, il quartiere riqualificato in zona Fiera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, curve mozzafiato tra la neve – FOTO

Diletta Leotta, la quarantena alternativa con Daniele Scardina a Milano

Il pugile, ormai fidanzato ufficiale della bella Diletta, è rientrato a Milano anche per partecipare al programma “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. Nell’attesa che finisca il lockdown si allenano nel loro appartamento con qualche passo di danza. A quanto pare però, la Leotta non sembra molto portata, visto che Daniele l’ha definita peggio di “un manico di scopa”. Il ritmo evidentemente deve essere una delle poche qualità non presente nel suo vastissimo repertorio.

Ben diverso invece lo spirito per gli allenamenti fitness, in cui la showgirl sembra sempre molto ispirata. Nonostante debba confrontarsi con un pugile professionista a quanto pare riesce bene a tenere il passo.

I due trovano anche il tempo per scherzare sui social con FaceApp, mostrandosi invecchiati e pieni di rughe. Neanche a dirlo il post ha ricevuto migliaia di commenti divertenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brad Pitt, quarantena in compagnia della nuova fiamma: di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Prima e dopo la quarantena 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Apr 2020 alle ore 2:04 PDT