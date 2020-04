Bellissima iniziativa per l’ospedale di Padova: un concerto con il sax sul tetto per ringraziare il lavoro di medici e infermieri contro il Covid-19

In questi tempi molto duri per gli ospedali italiani, a causa dell’epidemia di Covid-19, non solo rari gli episodi di leggerezza e di svago. Nel nosocomio di Padova, intorno alle 13 di questa mattina, il musicista Flavio Bordin, in arte ‘FlavioSax‘, ha messo in scena un vero e proprio concerto con il suo sassofono dal tetto della struttura ospedaliera. Il gesto speciale è una dedica e un ringraziamento molto sentito ai medici, infermieri, operatori sanitari. tecnici e impiegati, impegnati ormai da due mesi nella lotta al Coronavirus.

Padova, concerto con il sassofono dal tetto delll’ospedale: la dedica a chi lotta con il Covid

Così, intorno alle 13 di giovedì mattina, FlavioSax ha stupito tutte le persone presenti, eseguendo con il sassofono brani molto famosi ‘Caruso‘ di Lucio Dalla, ‘Nessun dorma‘ di Giacomo Puccini e ‘Viva La Vida‘ dei Coldplay. A riprendere il concerto sul tetto dell’ospedale di Padova una troupe di tecnici audio e video, che hanno documentato l’intera esibizione. Al suono del sax del musicista, medici e infermieri si sono affacciati dalle finestre e dalle terrazze, cantando, ballando e applaudendo entusiasti. “E’ stata una emozione indescrivibile – ha dichiarato Bordin all’Ansa – mentre suonavo mi sono anche commosso, non mi era mai capitata una cosa del genere. Mi hanno addirittura chiesto il bis“. Il musicista ha detto che vorrà ripetere questa iniziativa, magari organizzando un tour sui tetti di altri ospedali, sia dal Veneto che di altre città d’Italia.

Padova, concerto sax da tetto ospedale. Medici e infermieri cantano e ballano affacciati a finestre #ANSA https://t.co/rIMhHwwOLP — Ansa Veneto (@AnsaVeneto) April 23, 2020

