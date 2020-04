Ryanair contraria al tenere vuota la fila centrale degli aerei, come da linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19. Le parole del proprietario della low-cost.

Con l’avvicinarsi dell’estate un grandissimo punto interrogativo pende sul turismo come una spada di Damocle. Fondamentali saranno, come ormai ripetuto quotidianamente in ogni dove, le misure di distanziamento sociale e i dispositivi di protezione.

A gettare benzina sul fuoco è il proprietario della compagnia irlandese, Michael O’Leary, che non la manda certo a dire. “Lasciare vuota la fila centrale degli aerei – ha detto al Financial Times – è un’idea idiota, non possiamo guadagnare con una riduzione del carico del 66%. Se le cose stanno così non riprenderemo a volare”.

Covid-19, Ryanair: “Con riduzione del 66% del carico non riprendiamo a volare”

Dunque un problema di margini economici, con una riduzione dei passeggeri che – stando a quanto detto dal patron di Ryanair – non permetterebbe alla compagnia di guadagnare. Il tema è annoso, in quanto il distanziamento tra i passeggeri sarà con ogni probabilità alla base della “Fase 2” dei viaggi in aereo.

Non solo, nel corso dell’intervista O’Leary ha anche aggiunto di aver avuto un confronto con il governo irlandese, in cui ha chiarito che “se intenderà adottare la regola della fila centrale vuota, o pagherà per il posto libero oppure non si volerà“. Per quanto riguarda l’Italia invece, la compagnia a basso costo ha comunicato ai diversi scali che sarà data priorità a chi offrirà tasse aeroportuali più vantaggiose.

Coronavirus, rimborsi Ryanair nel caos in attesa di sviluppi

Intanto, con gli aerei fermi a terra, continuano le proteste di alcuni utenti della compagnia low-cost irlandese, in attesa di un rimborso dopo aver visto i voli prenotati inesorabilmente cancellati. In molti hanno fatto richiesta di rimborso a Ryanair, ma allo stato attuale delle cose quello che hanno ottenuto è solo un voucher utilizzabile entro un anno.

