Coronavirus: al fine di evitare assembramenti negli uffici, a Torino, i coniugi potranno separarsi da casa, direttamente via mail.

Torino: a causa dell’emergenza Coronavirus, cambiano le procedure per la separazione coniugale. Come riporta Skytg24, infatti, per la separazione tra coniugi, adesso basterà una mail. L’utilizzo di nuove norme è finalizzato ad evitare assembramenti negli uffici, da qui è partita dunque la nuova proposta di svolgere le separazioni in forma telematica.

A partire dal 27 aprile, come leggiamo dalla fonte, sarà possibile inviare una mail per i ricorsi. Basterà dunque inviare una dichiarazione, da parte di entrambi i coniugi, con la rinuncia di comparizione all’udienza, con seguente conferma di non riconciliarsi.

Leggi anche >>> Coronavirus, 107.699 positivi e 25.085 morti in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA

Coronavirus: separazioni coniugali telematiche a Torino

La proposta avanzata dal tribunale di Torino, circa le nuove modalità di svolgimento delle separazioni coniugali, ha visto la collaborazione del consiglio dell’ordine degli avvocati. Come riporta Skytg24, i tribunali hanno valutato le nuove modalità di separazione, completamente telematiche, per evitare assembramenti negli uffici.

Basterà dunque inviare una mail per confermare la volontà di non riconciliarsi. Come riporta Skytg24, sarà però necessario raggiungere dapprima un accordo dal punto di vista economico e dal punto di vista del mantenimento dei figli. Solo allora, si potrà procedere con lo svolgimento della separazione telematica. Lo svolgimento delle pratiche via mail sarà possibile anche per quanto riguarda i ricorsi.

Al momento, tali decisioni sulle separazioni coniugali a Torino, sono state prese per evitare assembramenti e dunque per evitare eventuali contagi da Coronavirus nelle aule e nei tribunali. Si attendono comunque aggiornamenti per quanto riguarda le prossime settimane, quando cioè si valuteranno le graduali riaperture.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus: l’obiettivo della ministra Azzolina per la maturità 2020

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24