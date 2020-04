Coronavirus: da oggi, tutti gli assistiti in trattamento domiciliare, potranno ritirare nelle farmacie del Piemonte prodotti a base di idrossiclorochina.

Coronavirus, Piemonte: tutti gli assistiti in trattamento domiciliare potranno, a partire da oggi, ritirare i medicinali terapeutici nelle 1500 farmacie piemontesi. Come riporta La Stampa, i medicinali che gli assistiti potranno ritirare per la terapia sono a base di idrossiclorochina, dunque Plaquenil cpr 200 mg o corrispondente generico.

In che modo avverrà la distribuzione nelle farmacie piemontesi? In base a quanto leggiamo dalla fonte, la distribuzione avverrà la modalità della “Dpc”, ovvero la Distribuzione per conto, già in funzione per altre casistiche. La distribuzione, tengono a precisare Federfarma Piemonte e Unione Titolari farmacie, sarà effettuata a titolo gratuito. Dunque, come riporta La Stampa, non sarà applicato l’onorario distributivo valido per altri medicinali.

Leggi anche >>> Coronavirus, 107.699 positivi e 25.085 morti in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA

Piemonte, un’arma in più contro il Coronavirus

Un bel passo avanti quello effettuato dal Piemonte nella lotta al Coronavirus. Infatti, proprio a partire dalla giornata di oggi (23 aprile) tutti coloro che stanno ricevendo assistenza domiciliare contro il Covid-19, potranno usufruire della distribuzione, a titolo gratuito dei medicinali a base di idrossiclorochina. I prodotti sono stati prescritti nelle 1500 farmacie del Piemonte.

Intanto, come riporta La Stampa, ieri in Piemonte si sono registrati 74 decessi. 33 di questi sono stati registrati a Torino. I nuovi casi di positività sono 705 in totale. Anche in Piemonte, così come in molte altre regioni italiane la maggior parte dei nuovi contagi (si stima un 60%) proviene dalle case di riposo. Questo è un dato che preoccupa.

In Piemonte, la buona notizia riguarda invece la terapia contro il Covid-19, con la possibilità, per tutti gli assistiti domiciliari, di ritirare i medicinali direttamente in farmacia.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Torino: le separazioni coniugali saranno via mail

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24