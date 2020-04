Madagascar: il Coronavirus si cura mediante l’assunzione di una tisana a base di salvia, presentata come vero e proprio rimedio.

Coronavirus: in Madagascar si è deciso di puntare su un alternativo rimedio contro il virus: tisana alla salvia. Come riporta Ansa, infatti, i soldati del luogo distribuiscono la tisana porta a porta, nelle varie abitazioni dei cittadini. Ad intervenire sulla questione è stato il presidente del Paese, Andry Rajoelina. Le sue parole, riportate da Ansa, parlano di alcuni test effettuati sulla bevanda, test che al momento hanno aiutato alcune persone. La tisana, a base di salvia, progettata per lo scopo dall’istituto nazionale per la ricerca applicata, “può dare effetti in soli sette giorni” ha sostenuto il presidente Rajoelina.

Le motivazioni di tali parole si baserebbero sul fatto che la bevanda offre un contributo al rafforzamento del sistema immunitario. Tuttavia, come leggiamo dalla fonte, non ci sono studi scientifici che possano attestare la sua effettiva funzione contro il Coronavirus.

Coronavirus: il rimedio del Madagascar è una tisana a base di salvia

La bevanda, che aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario, come leggiamo da Ansa, è stata distribuita da militari in uniforme nelle abitazioni dei cittadini del Madagascar. Ma, come leggiamo dalla stessa fonte, studi che possano attestare l’efficacia della tisana a base di salvia contro il Coronavirus non ci sono.

Nel frattempo, sono 121 i casi accertati di positività al Coronavirus in Madagascar. I dati registrati dalla John Hopkins University parlano di oltre 2 milioni di casi confermati in tutto il mondo. Il Paese con il più alto numero di contagi resta l’America. Gli Usa hanno infatti registrato, fino ad oggi, 842.624 casi totali, con 46.785 decessi. La Spagna è il primo Paese europeo, per numero di contagi (213.024).

