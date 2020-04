Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 23 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia.

Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Ora più che mai bisogna dare il massimo per lottare, rispettando quanto prescrive la legge ed il governo. A darci una visione più precisa sono i dati comunicati in questi istanti dalla Protezione Civile nel suo consueto bollettino. Di seguito le parole di Angelo Borrelli.

“Oggi i guariti sono aumentati di 3033 per un totale di 57.576. I nuovi casi sono -851 per un totale di 106.848. Ci sono altri 464 decessi per un totale di 25.549 morti”.

Si sta vedendo quindi la luce in fondo al tunnel. Non è certa finita la battaglia al COVID-19, ma per il quinto giorno consecutivo il numero dei nuovi casi è in negativo. Finalmente la speranza trova anche dei solidi numeri su cui appoggiarsi.

Coronavirus bollettino della Protezione Civile del 23 aprile: ecco la ripartizione per Regioni e Province

Sotto la tabella i numeri della protezione civile per tutte le regioni italiane. Le statistiche parlano di una situazione in ripresa. La Lombardia continua ad essere la regione in Italia con più contagi, ma certamente la situazione sta migliorando. Guai però a sottovalutare il problema ed a cercare di spingere per un ritorno frettoloso alla normalità.

