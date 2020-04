Il presidente americano Trump minaccia di affondare le navi iraniane se si dovessero ripetere azioni di disturbo come accaduto la scorsa settimana. La “minaccia” in un tweet.

Non è la prima volta che Donald Trump “minaccia” uno stato estero affidandosi a Twitter. Questa volta ad essere preso di mira è l’Iran, dopo l’incidente diplomatico andato in scena la scorsa settimana nel Mare Arabico del Nord.

Parliamo del video diffuso dalla US Navy, la Marina militare statunitense, in cui si vedono dei vascelli militari iraniani compiere manovre considerate rischiose a pochissima distanza da una nave da guerra americane.

“Ho dato ordine di abbattere qualsiasi cannoniera iraniana ci infastidisca”

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Il tweet del presidente americano ha in poco tempo fatto il giro del web, con decine di migliaia di commenti e condivisioni. Le reazioni tuttavia sono state contrastanti. Da una parte i più fedeli sostenitori del presidente, entusiasti di come l’America continui ad affermare la sua leadership su tutto lo scacchiere geopolitico, dall’altra chi ritiene azzardato un messaggio del genere.

In molti infatti sottolineano come con l’emergenza sanitaria in corso negli Stati Uniti, principale focolaio dell’epidemia di Coronavirus, sia quanto meno avventato andare a creare tensioni in altri ambiti.

Non manca infine chi ironizza sulle parole scelte da Trump, in particolare sul verbo “abbattere” (to shoot down, ndr), solitamente associato agli aerei e non alle navi. Tra i commenti più gettonati, quelli di chi fa notare come “non sapevamo che l’Iran si fosse dotato di navi volanti!”