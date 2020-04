Per raccogliere fondi destinati a fronteggiare la pandemia di COVID19 negli Stati Uniti, moltissimi VIP hanno deciso di donare oggetti propri o di mettersi a disposizione dei fan per esperienze uniche nel loro genere. Le offerte fioccano e gli incassi sono milionari.

È la grande moda del momento: si chiama All In One Challenge. E un’iniziativa benefica nata negli Stati Uniti con l’intento di sostenere le ricerche e i fondi destinati a chi in queste ultime settimane sta lottando contro il COVID19.

LEGGI ANCHE > One World, ecco come la musica diventa progetto di cura

Aste benefiche contro il COVID19

In pochi giorni All In One Challenge (clicca qui per visitare il sito ufficiale) e è diventata un successo straordinario. Il meccanismo è davvero molto semplice. Molti Vip, non soltanto personaggi del mondo dello sport del cinema e dello spettacolo ma anche grandi imprenditori, mettono in palio, all’asta, oggetti propri. Altri si mettono invece a disposizione per esperienze uniche nel loro genere. Una volta che l’asta è aperta chiunque, da ogni parte del mondo, può partecipare e fare la propria offerta. La cifra verrà interamente messa a disposizione di un gruppo di organizzazioni non governative attive per la cura e l’assistenza delle fasce più deboli degli americani, in modo particolare i senzatetto. Stando a dati non ufficiali, gli homeless COVID positivi negli USA sono centinaia di migliaia e la stragrande maggioranza di essi non risulta nemmeno nelle statistiche ufficiali.

LEGGI ANCHE > Il dramma personale di Taylos Swift dietro la sua esibizione a One World

Fate la vostra offerta

All’interno del sito si trovano le cose più strane: due giorni fa il regista Martin Scorsese ha messo a disposizione un ruolo da comparsa nel suo prossimo film a fianco di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Il tennista numero uno del mondo Novak Djokcovic pagherà ai tre migliori offerenti aereo, albergo, vip pass per tre giorni del prossimo US Open oltre a una serie di lezioni private regalando anche tutto il necessario per giocare a tennis come lui: indumenti, racchette e palline comprese.

Ci sono cose altre molto curiose: il rapper Meek Mill, per esempio, sta regalando la sua Rolls Royce Phantom nera che virgola in pochi giorni, è già salita dai 200mila ai 320mila dollari di valore. C’è la possibilità di giocare a football americano con l’attore Matthew McConaughey; o di andare a cena con la superstar WWE The Undertaker. Ma anche di dacaddy ad alcuni dei giocatori di golf professionistici più importanti.

Il premio attualmente più ricco è quello offerto dal quarterback americano Tom Brady che ha messo a disposizione un’intera giornata in sua compagnia, con tanto di allenamento e di cena, oltre alla sua maglia da gioco e a una presenza superVip prima partita ufficiale della prossima stagione con la sua attuale squadra i Tampa Bay Buccaneers. Le offerte, per questa esperienza, sono letteralmente impazzite e in poche ore, si sono già raggiunti i 720mila dollari.

LEGGI ANCHE > Paul McCartney: “Ecco perché i Beatles saranno sempre meglio dei Rolling Stones”

Chi dona sfida altri vip a fare altrettanto

Ogni superstar che partecipa, come in ogni sfida che si rispetti, ne coinvolge altre che devono offrire qualcosa di loro, o qualcosa di estremamente personale, per alimentare l’asta benefica. Tra gli articoli di queste ultime ore c’è anche un’esperienza personale unica nel suo genere con Pink, una delle cantanti più amate e più ricche del mondo, a sua volta colpita dal COVID19 insieme al suo piccolo figlio Jameson.

Pink ha offerto la possibilità di una sessione di allenamenti speciali con lei e la sua trainer su trapezi e drappi, una delle particolarità dei suoi spettacoli che sono impreziosite dalle sue acrobazie su cavi sospesi sopra la testa del pubblico.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24