Covid-19: tragico scenario quello esplicato da un dossier di ricerca di Forza Italia. Secondo lo studio, la seconda ondata a gennaio 2021.

Lo scenario che si intravede sul futuro, stando allo studio commissionato in forma privata da Forza Italia, è drammatico. Infatti, come riporta Il Giornale, un dossier di ricerca ha parlato della probabile seconda ondata del Covid-19, con conseguenze ancor più drammatiche dell’attuale emergenza. In base a quanto confermato dai ricercatori, la seconda ondata del virus non partirà da Est, ma dal Sud, dunque dall’Africa e dalle Americhe e gli effetti potrebbero rivelarsi devastanti.

Il dossier di ricerca, commissionato privatamente da Forza Italia, ha portato dei risultati che hanno condotto, come riporta il Giornale, i vertici di partito a consultarsi con gli altri governatori, al fine di valutare al meglio la situazione.

Condotti studi sulla seconda ondata del Covid-19

Molti, in questo periodo hanno parlato di una possibile seconda ondata del Coronavirus per il prossimo autunno. Lo studio affrontato invece dai ricercatori e pubblicato nel dossier parla dell’inizio del 2021, come ipotetica data per l’arrivo della seconda ondata. Un ritorno che potrebbe manifestarsi drammatico. La differenza sostanziale, evidenziata dal dossier, è che l’ondata potrebbe arrivare da Sud.

Dati preoccupanti anche quelli relativi alla situazione economica italiana. In base ai dati riportati, come leggiamo da Il Giornale, saranno circa un milione e settecentomila le piccole e medie imprese a rischio chiusura o, comunque, a rischio tracollo economico. Stime catastrofiche riguardano anche il prodotto interno lordo. Secondo il dossier, il Pil avrà un impatto molto più devastante rispetto a quello stimato dal Fondo monetario (-9%). La stima, stando allo studio, parla di un calo del -14,7%, con un tasso di povertà in Italia che potrebbe salire al 22,7%.

F.A.

