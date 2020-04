Coronavirus, anche la Camera si prepara per la fase 2. Come infatti riferisce l’ANSA, il contesto politico si prepara per la riapertura di mensa e ristorante. Ecco come ci si organizzerà.

Coronavirus, anche la Camera va verso l’oramai famosa fase 2. Come infatti riporta l’ANSA, si lavora per riaprire mensa e ristorante chiusi dallo scorso 11 marzo con l’inizio del lockdown. Inizialmente sarà accessibile solo ai deputati.

Coronavirus, anche la Camera si organizza per la fase 2

Dunque lavori in corso affinché siano chiaramente rispettate tutte le regole del caso, soprattutto in un contesto con tali potenziali assembramenti. Così i questori di Montecitorio, già impegnati da giorni, sono a lavoro affinché si possa ritornare nella vecchia sede per mangiare pasti già preparati.

Sarà tutto allestito e organizzato in maniera minuziosa. Quindi con sedute che rispetteranno il distanziamento sociale e con ingressi assolutamente contingentati. Vi si potrà entrare solo a turno e con una capienza che stabiliranno i tecnici.

Sono state già segnate sul pavimento delle linee che rimarcano la distanza da rispettare. “Un percorso analogo a quello che c’è per le mense degli ospedali e delle caserme”, spiega deputato questore Fontana. Il cibo, inoltre, verrà consegnato in anticipo sui tavoli assegnati e non personalmente.

Non ci sarà pertanto un vero e proprio servizio a tavola. Finora, invece, sono stati consegnati dei comuni panini che venivano consumati nei luoghi più disparati, tra cui anche nel cortile e nel Transatlantico dove in genere è vietato consumare pasti.

