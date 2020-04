Coronavirus: arriva l’ok in Germania per il test su uomo di un potenziale vaccino. La verifica può avvenire su dei volontari.

Germania: il Paul Ehrlich Institut tedesco ha dato l’ok per testare su alcuni volontari la verifica clinica di un vaccino. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa. Secondo quanto leggiamo dalla fonte, l’impresa Biontech di Magonza ha ottenuto la possibilità di testare su un candidato la verifica del medicinale. Potrebbe trattarsi di una svolta europea su un possibile vaccino contro il Covid-19. A riportare la notizia, come riporta Ansa, è la Dpa.

Coronavirus: la situazione in Germania

Una buona notizia quella che arriva dalla Germania, con la possibilità di testare vaccino sull’uomo. Intanto, i dati registrati dalla John Hopkins University ci tengono aggiornati sulla situazione della pandemia in tutto il mondo. La Germania, Paese che ha appena ricevuto l’ok per le verifiche sul vaccino, al momento è al quinto posto per numero di contagi. La Germania conta infatti un totale di 148.453 casi di positività al Covid-19, con 5.086 decessi in tutto.

Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, è invece l’America. Gli Usa, contano ad oggi un totale di 825.306 casi di positività al Coronavirus, con un totale di decessi pari a 45.075. Agli Usa segue la Spagna, primo Paese europeo per numero di contagi. Secondo i dati registrati, la Spagna conta 208.389 casi di positività, con 21.717 decessi. Alle spalle della Spagna ci sono Italia e Francia con, rispettivamente, 183.957 e 159.300 casi di positività. I decessi, in Italia, ammontano a 24.648, mentre in Francia sono 20.829.

La Germania, nel frattempo, ha ricevuto l’ok per testare, direttamente su uomo, un potenziale vaccino contro il Coronavirus. Si attendono aggiornamenti sul caso.

