In Cina alcuni medici finiti in coma per il Covid-19, si sarebbero risvegliati con la pelle più scura. L’incredibile storia raccontata dal ‘Daily Mail’

In questi mesi, vissuti purtroppo insieme al Coronavirus, abbiamo ascoltato su quali fossero i sintomi, le potenziali cure e i possibili effetti. Ma mai avevamo sentito parlare di un cambio di colore della pelle. Questo è quanto riportato da un servizio della tv cinese CCTV e ripreso anche dal tabloid inglese ‘Daily Mail‘. In Cina due medici del Wuhan Central Hospital, il dottor Yi Fan e Hu Weifeng, entrambi di 42 anni e contagiati dal Covid-19 a fine gennaio, hanno visto la loro pelle scurirsi dopo essere guariti. I due medici avevano avuto delle complicanze a causa del virus ed erano finiti intubati in terapia intensiva per circa un mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Cina: la città di Harbin intensifica il lockdown

Covid-19, in Cina due medici cambiano colore della pelle: la spiegazione

I due medici alla fine sono guariti, ma come effetto collaterale la loro pelle ha cambiato colore, diventando molto più scura. Nella foto riportata dal ‘Daily Mail’, si può vedere il viso nero dei due dottori, intubati in terapia intensiva. La spiegazione scientifica del cambiamento di pigmentazione, secondo la CCTV, potrebbe risalire ad un malfunzionamento del fegato. Questo organo, infatti, potrebbe essere risultato molto affaticato dalla potente terapia farmacologica a cui sono stati sottoposti, oltre che dal virus stesso. Non appena i valori del fegato torneranno nella norma, il colore della pelle dovrebbe tornare quello di prima.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, hotel di Cortina chiede i danni alla Cina: il motivo

Coronavirus, medici cinesi contagiati si svegliano dal coma con la pelle più scura https://t.co/ggqbdy5sDU — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) April 21, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24