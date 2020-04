Da ormai quattro anni, l’attore hollywoodiano Brad Pitt ha divorziato da Angelina Jolie. Ora, sembra che stia passando la quarantena con una nuova fiamma

Il gossip non va mai in vacanza, neppure in periodo così delicato come quello che stiamo vivendo. Da ormai quattro anni, Brad Pitt ha divorziato dalla sua storica partner, la bellissima Angelina Jolie. Tra rumors e possibili notizie, sembra che ora l’attore hollywoodiano abbia finalmente trovato una nuova fiamma.

Si tratterebbe di Alia Shawkat, attrice 31enne di origini irachene che sta conquistando il mondo del cinema indipendente americano. I due sono stati visti insieme in diverse occasioni: al concerto del rapper Thunder, in un fast food e fuori dalla villa di Brad Pitt, in occasione del compleanno della ragazza. Questi sono gli avvistamenti del mese scorso, ma da ormai diversi mesi i due vengono beccati insieme in varie occasioni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina, contro la D’Urso: “Deve morire”

Alia Shawkat, attrice di 31 anni originaria dell’Iraq ma nata e cresciuta in California, sarebbe la nuova fiamma della star di Hollywood Brad Pitt. Nome noto soprattutto nel mondo del cinema indipendente americano, la Shawkat è una femminista molto attiva a cui non piacciono molto le luci dei riflettori. Dichiaratamente bisessuale, la donna ha avuto di recente una breve relazione con Jack Antonoff.

Ha intrapreso la carriera di attrice all’età di 11 anni, prendendo parte allo show televisivo “Arrested Development” nel ruolo di Maeby Fünke. Nel corso degli ultimi anni ha preso parte a varie pellicole indipendenti, tra cui “First Cow” e “Le donne della mia vita”. Esponente di spicco della cinematografia indie americana, la giovane donna è lontana dallo stereotipo della diva hollywoodiana. È forse proprio quest’aspetto ad aver stregato Brad Pitt.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Instagram, la classifica dei top influencer di marzo: dominano i Ferragnez

#BradPitt and Alia Shawkat were spotted at In-N-Out in L.A. the day after they both also hit up a Thundercat show at The Wiltern

Ummmm

Don’t ask me anything. I need time to recover.https://t.co/yayqf75VLi pic.twitter.com/xtvfqLCFKo

— ning (@ning_spycat) March 16, 2020