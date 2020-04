WhatsApp, che novità: videochiamate di gruppo fino a 8 partecipanti sulla famosa applicazione informatica di messaggistica istantanea.

Incredibile novità per quel che riguarda WhatsApp, la famosa applicazione informatica di messaggistica istantanea. Presto – secondo quanto riferito da ‘SkyTg 24’ – si potranno infatti effettuare chiamate e videochiamate di gruppo fino ad un massimo di 8 partecipanti. Una svolta davvero sorprendente se si considera che il limite attuale dei partecipanti è fissato a 4 persone. Ma non è finita qui. Questa novità sarebbe già disponibile per gli utenti iscritti al programma beta e nello specifico nella versione 2.20.50.25 per iOS e 2.20.133 per Android.

WhatsApp, altra grandissima novità

Tutti gli utenti di WhatsApp, però, dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter effettuare videochiamate con un massimo di 8 persone. Questo perché nemmeno Facebook si è ancora sbilanciato sulla data di rilascio di questa super novità. Per riuscire nell’impresa di parlare con altre 7 persone contemporaneamente, sarà necessario scaricare la versione beta aggiornata di WhatsApp e avere tutti i numeri dei partecipanti salvati in rubrica. E, solo a quel punto, potrà iniziare il divertimento…

