Anche le superstar sbagliano e ne pagano le conseguenze. È successo alla leggenda Nfl Tom Brady, trovato ad allenarsi in un parco chiuso e cacciato

Come in gran parte del mondo, anche negli Usa sono in vigore norme restrittive anti Coronavirus. La maggior parte delle attività sono bloccate, e le persone devono restare a casa il più possibile. Vale per il comune cittadino, ma vale anche per le superstar.

In Florida, la leggenda Nfl Tom Brady, sportivo riconosciuto a livello globale e vincitore di 6 titoli, è stato colto in fragrante mentre si allenava in un parco chiuso al pubblico. Una pattuglia della polizia, dopo aver riconosciuto il volto familiare, ha immediatamente invitato il campione dei Tampa Bay Buccaneers ad allontanarsi dal posto. Immediato il commento della municipalità di Tampa: “Ci dispiace, Tom Brady. Appena si potrà, i nostri parchi ti accoglieranno nel migliore dei modi” si legge sui canali social: “Ma fino ad allora… rimani a casa!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid 19, i pompieri inglesi cantano “Bella Ciao” per l’Italia – VIDEO

Chi è Tom Brady, l’icona del football americano

Tom Brady è riconosciuto come uno dei migliori giocatori di football americano di sempre, se non il migliore. Nato a San Mateo, in California, il 3 agosto 1977, il quarterback è riconosciuto a livello globale. Autentica star dei vari Super Bowl che si sono susseguiti nel corso degli anni, Brady è riuscito a vincere ben 6 titoli, diventando uno dei più titolati di sempre. Dopo ben 19 anni alla guida dei New England Patriots, il campione Nfl è passato quest’anno ai Tampa Bay Buccaneers.

A livello individuale, Tom Brady è l’unico (insieme a Joe Montana) ad aver vinto sia il titolo di MVP durante le Finals che quello del Super Bowl. Nominato tre volte miglior giocatore della lega tra il 2007 e il 2017, Brady fu nominato Sportivo dell’Anno nel 2005 dalla rivista Sports Illustrated. Viene definito da molti come il G.O.A.T., ossia il migliore di tutti i tempi nel suo sport.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> I Puddle of Mudd demoliscono i Nirvana e Twitter impazzisce – VIDEO