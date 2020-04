E’ la terza volta che scappa da Rimini, positivo al Covid-19 fermato nuovamente

E’ la terza volta che un ragazzo di 19 anni gambiano prova a fuggire da Rimini. E’ stato già preso il 9 aprile dalla Polizia di Stato della città e messo in cella di sicurezza. Il giorno dopo è stato posto in stato di fermo per tentata epidemia, minaccia a pubblico ufficiale e tentato furto. Soltanto una settimana dopo, il 15 aprile, è stato nuovamente beccato: aveva tentato una rapina ad un’edicola della stazione. Dopo aver spaccato il vetro ed essersi appropriato di alcuni dolciumi, il giovane gambiano è stato portato all’ospedale Infermi di Rimini perché positivo al Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, uno studio afferma: “Il lockdown ha indebolito i comuni poveri”

Rimini, fermato nuovamente ragazzo positivo al Covid-19

Un loop infinito quello tra Polizia di Stato ed il ragazzo 19enne originario della Gambia. E’ stato nuovamente rintracciato alla stazione dalla Polizia Ferroviara e ricondotto all’ospedale dov’è in stato di fermo. Attualmente è nella cella di sicurezza all’interno dell’ospedale, in attesa del giudizio dalla Procura che ha emesso il provvedimento.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24