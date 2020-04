Un uomo nel quartiere Vasto di Napoli si è aggirato con una neonata in braccio urlando di non poterla più accudire

Un uomo, nel quartiere Vasto di Napoli, si aggirava con una neonata in braccio sperando di affidarla a qualcun’altro perché non avrebbe più potuto farlo. I cittadini, vista la scena, hanno allertato la Polizia Municipale. Gli agenti dell’Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori hanno immediatamente rintracciato l’uomo, secondo quanto riferito da Il Mattino.

Sono accorsi anche i sanitari ai quali l’uomo ha spiegato che la madre della bambina, tossicodipendente, era scappata da casa senza un apparente motivo lasciando i due soli. Da lì la disperazione e la volontà di affidarla a qualcuno che fosse capace di accudirla.

Siccome l’uomo non ha mai mostrato segni di pentimento o un cambio di idea, le forze dell’ordine hanno proceduto con l’iter di messa in tutela della neonata. Quest’ultima, intanto, è stata ricoverata al Santobono in attesa di notizie da parte della Procura.

Napoli, trovata la madre: scatta l’avvertimento ai servizi sociali

Dopo le prime indagini, la Polizia è riuscita ad identificare la madre della piccola e poi è stata avviata una fase di ricerca.

“Voglio complimentarmi a nome dell’intera l’Amministrazione con gli agenti della polizia che sono intervenuti in maniera positiva in una situazione molto difficile e delicata”, dice l’assessore comunale Alessandra Clemente. “La loro tempestività e professionalità confermano ancora una volta il grande nonché quotidiano impegno del corpo delle forze dell’ordine riguardo la tutela dei più fragili”. Ammette poi che “ora la piccola è al sicuro ed ha iniziato un percorso protetto”.

